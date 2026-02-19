news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 19 февраля 2026 08:39

Для будущих педагогов введут профильный ЕГЭ вместо обществознания

Читайте нас в
Телеграм
Для будущих педагогов введут профильный ЕГЭ вместо обществознания
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министерство просвещения России изменит правила поступления в педагогические вузы: абитуриентам профильных направлений предстоит сдавать ЕГЭ по выбранному предмету. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, его слова приводит «РИА Новости».

В соответствии с приказом при поступлении на педагогические направления по профилям «математика», «физика/астрономия», «информатика», «химия», «биология», «русский язык» и «литература» ЕГЭ по обществознанию больше не будет засчитываться как обязательное вступительное испытание. Вместо него абитуриентам нужно будет сдавать профильный предмет.

Министр пояснил, что изменения нацелены на подготовку сильных и мотивированных специалистов. Он уточнил, что в части педагогического образования приказ вступит в силу с 1 сентября 2026 года, а новые правила начнут применяться с приемной кампании 2027/2028 учебного года.

По словам Кравцова, такой подход позволит будущим учителям уже во время обучения осознавать востребованность профессии и чувствовать уверенность в дальнейшем трудоустройстве после окончания вуза.

#егэ #педагоги #абитуриенты #поступление в вузы
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Почти четыре года я провел в зонах боевых действий»: история ветерана СВО из Казани

«Почти четыре года я провел в зонах боевых действий»: история ветерана СВО из Казани

18 февраля 2026
Участнику СВО из Апастовского района присвоено звание генерал-майора

Участнику СВО из Апастовского района присвоено звание генерал-майора

18 февраля 2026