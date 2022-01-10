Для будущего культурного центра в Нижнекамске начался подбор площадки

В Нижнекамске стартовала работа над будущим культурным центром, на данный момент под будущий объект ведется подбор площадки. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«Мы эту работу начали. Есть некоторые договоренности и желание создать его в центре города или на площадке рядом с кольцом Вахитова — сейчас это земля пока находится у частных застройщиков», — отметил спикер.

Муллин подчеркнул, что видит возможность развития Нижнекамска как центра нефтехимии России, а для этого, по его мнению, необходимы большие площади.

«В будущем культурном центре планируется разместить ряд крупных объектов, создать выставочные центры, библиотеку, проводить симпозиумы, форумы, поэтому необходимы конгресс-залы и хорошие гостиницы. Эта площадка должна стать центром притяжения», — сказал он.