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Ру Тат
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Транспорт
28 ноября 2021  07:30

Для борьбы со снегом на железной дороге в РТ будут задействованы 14 единиц спецтехники

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В Татарстане для борьбы со снегом и льдом на железной дороге будут задействованы 14 единиц специальной техники, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«В Татарстане завершена подготовка снегоуборочных машин к работе на железной дороге в зимний период», – отметили в пресс-службе.

Зимой расчищать пути от снега будут семь снегоуборочных машин, три снегоочистителя, один струг-снегоочиститель и три путевые пневмоочистительные машины.

Вся техника базируется на важнейших железнодорожных узлах в республике.

#снегоуборочная техника
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