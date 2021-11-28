Для борьбы со снегом на железной дороге в РТ будут задействованы 14 единиц спецтехники

В Татарстане для борьбы со снегом и льдом на железной дороге будут задействованы 14 единиц специальной техники, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«В Татарстане завершена подготовка снегоуборочных машин к работе на железной дороге в зимний период», – отметили в пресс-службе.

Зимой расчищать пути от снега будут семь снегоуборочных машин, три снегоочистителя, один струг-снегоочиститель и три путевые пневмоочистительные машины.

Вся техника базируется на важнейших железнодорожных узлах в республике.