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Для борьбы со снегом на региональные дороги в РТ выехали 316 единиц техники
Для борьбы со снегом на региональные автомобильные дороги в Татарстане выехали 316 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
«На объектах авиации, водного, железнодорожного транспорта, на мостах через реки Волга и Кама обстановка нормальная», – говорится в сообщении.
Ночью региональные дороги обслуживали 206 единиц снегоуборочной техники. Всего за сутки израсходовано более 1,6 тыс. тонн песко-соляной смеси, 99 тонн соли, пять тонн солевого раствора.
При возникновении нештатных ситуаций на дорогах водители могут обратиться по телефону круглосуточной оперативной службы: 8(843) 291-91-91.
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