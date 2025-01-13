Для борьбы со снегом на региональные дороги в РТ выехали 316 единиц техники

Для борьбы со снегом на региональные автомобильные дороги в Татарстане выехали 316 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На объектах авиации, водного, железнодорожного транспорта, на мостах через реки Волга и Кама обстановка нормальная», – говорится в сообщении.

Ночью региональные дороги обслуживали 206 единиц снегоуборочной техники. Всего за сутки израсходовано более 1,6 тыс. тонн песко-соляной смеси, 99 тонн соли, пять тонн солевого раствора.

При возникновении нештатных ситуаций на дорогах водители могут обратиться по телефону круглосуточной оперативной службы: 8(843) 291-91-91.