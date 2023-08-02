Для борьбы с пробками в Казани изменят схему движения транспорта в одном из поселков

В Авиастроительном районе Казани планируется изменить схему движения транспорта в поселке Сухая Река. Сейчас здесь идет ремонт нескольких улиц. Горожане в соцсетях пожаловались, что местами дороги делают более узкими, однако власти города их заверили, что вносимые в схему движения изменения в будущем помогут избавиться от заторов.

На повороте с улицы Ударной на Малую Заречную дорога ранее была шире, что помогало «снизить напряженность» потока. Сейчас рабочие расширили тротуар, а проезжую часть сделали уже, сетуют казанцы. «Вопрос: как будет решаться вопрос с пробками в этом месте? <…> Будем искать объездные пути, тратиться на бензин дополнительный и износ личного транспорта», – написал один из местных жителей.

Власти города заверили, что проводимые работы напротив помогут решить проблемы с заторами на указанном перекрестке. Капитальный ремонт улично-дорожной сети сейчас ведется по улицам Ударная, Пржевальского, Вересаева, Айдарова и Ленинградская, отметили в администрации города.

«На указанных улицах будет проводиться изменение схемы дорожного движения, что позволит снизить заторовые ситуации на дорогах», – пообещали в мэрии.

Отметим, что работы по ремонту сразу пяти улиц ведутся по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Нацпроекты в России реализуются с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина.

Напомним, сегодня «Татар-информ» сообщил, что в центре Казани менять схему движения транспорта власти города пока передумали, объяснив это тем, что такой глобальный проект требует слишком большого финансирования.