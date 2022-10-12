Для борьбы с подтоплением в поселке Первомайский расширили водоотводную канаву

Для предотвращения подтопления домов в казанском поселке Первомайский была расширена водоотводная канава, благодаря чему ее пропускная способность увеличилась в три раза.

«В прошлом году во время сильных дождей затопило дома на нескольких улицах в поселке Первомайском. Чтобы предотвратить подобные ситуации, с февраля мы расширяли воодотводную канаву», – рассказала пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов в своем телеграм-канале.

Отмечается, если раньше в узких местах ширина русла была равно одному метру, теперь она достигает 3-6 метров.