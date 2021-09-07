На контейнерной площадке в Лаишевском районе установили камеру для борьбы с нарушителями

В Лаишевском районе Татарстана началась борьба с нарушителями правил складирования ТБО. На контейнерной площадке была установлена видеокамера, которая будет фиксировать нарушения, сообщает пресс-служба регоператора УК ПЖКХ.

«Осенью растительные отходы заполонили контейнерные площадки накопления твердых коммунальных отходов в Казани. Подобная ситуация сезонно возникает в пригородных поселках Салмачи, Вознесенское, Дербышки, Сухая река, Киндери, Константиновка, Клыки и других. Для борьбы с нарушителями на контейнерной площадке в Лаишевском районе установлена камера видеонаблюдения. Такая мера позволит снизить количество желающих заполнить контейнеры отходами, не относящимися к ТКО», — сказано в сообщении.

Контейнеры для накопления твердых коммунальных отходов не предназначены для складирования ботвы и прочей растительности, напомнили в министерстве. Однако некоторые горожане выбрасывают растительные отходы, ветки и траву рядом, что является нарушением правил обращения с ТКО. За несоблюдение требований в области охраны окружающей среды нарушителям грозит административная ответственность. Размер штрафа для должностных лиц составляет от 10 до 30 тыс. рублей.