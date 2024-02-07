Для борьбы с коттеджной застройкой у водоемов в Татарстане создадут новые охранные зоны

В Татарстане появятся 73 охранные зоны для водных особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Таким образом Госкомитет РТ по биоресурсам намерен бороться с застройкой на берегах водоемов, сообщил сегодня на итоговой коллегии комитета в Казани его председатель Фёдор Батков.

По его словам, проекты соответствующих указов Раиса Татарстана уже подготовлены.

«По площади особо охраняемых природных территорий к площади субъекта Татарстан занимает лидирующие позиции. Однако есть серьезная проблема — несмотря на наличие статуса ООПТ, в муниципальных образованиях продолжается выделение земельных участков под строительство коттеджных посёлков вдоль водоемов, являющимися охраняемыми территориями. А это, в свою очередь, создает риски деградации водных объектов, что чревато пересыханием малых рек, заилением и обмелением озёр, отражается на водности рек и водохранилищ», — отметил он.

Батков подчеркнул, что данные проекты уже согласованы с заинтересованными министерствами, ведомствами и органами местного самоуправления. Он рекомендовал в дальнейшем учитывать границы охранных зон, исключить выделение участков и застройку прибрежных территорий, прилегающих к водным ООПТ.