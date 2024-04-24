Для борьбы с гололедом на дорогах Татарстана закупят 69 тыс. тонн соли

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Для противогололедной обработки дорог общего пользования в Татарстане закупят 69 тысяч тонн технической соли. Ее стоимость составит более 366 млн рублей, следует из тендера на портале госзакупок.

Местом поставки материала станут причалы в Набережных Челнах и Набережных Морквашах в Верхнеуслонском районе. Завезти ее подрядчик должен в срок до 30 сентября, первая партия в 5 тысяч тонн должна быть поставлена отдельно в течение 10 календарных дней.

Соль может быть в гранулах или кристаллах от белого до светло-серого цвета (также допустимы светло-коричневая и светло-розовая). Запах должен отсутствовать. Также указан ряд других параметров, в том числе показатель агрессивности воздействия на цементобетон и коррозионная активность на металл. Материалы должны иметь документ о качестве, паспорт безопасности, сертификат соответствия и другие необходимые документы.

Заказчиком закупки является «Татавтодор».