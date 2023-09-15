Для борьбы с дефицитом кадров Минуллина предложила разработать региональную программу

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

Для решения кадрового дефицита в промышленности и в других отраслях Татарстану необходимо разработать новую региональную программу с учетом лучших мировых практик. Об этом заявила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на круглом столе на тему «Где искать кадры для отраслей промышленности Татарстана. Вызовы. Решения» в Казани.

«С миру по нитке — хорошо, но нужно собраться всем вместе, необходим комплексный подход. Нужна региональная программа с учетом мирового опыта, федеральной повестки, территориально-пространственного развития через госпрограммы и нацпроекты. Нужно учитывать интересы не только крупных, но и средних предприятий, деловых объединений, самозанятых, образовательных учреждений», — сказала она.

Минуллина отметила, что при разработке документа необходимо учесть все возможные прогнозы и риски. При этом нужен комплексный подход. Она рассказала, как кадровый вопрос решают в разных странах мира. Для примера она привела Катар, где самый низкий уровень безработицы — 0,1%. На рынке труда в государстве на Ближнем Востоке коренное население составляет 20%, а мигранты — 80%.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«Мигрант может быть трудоустроен, только если нет местного жителя, который может эту работу выполнять», — пояснила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ.

Кроме того, приезжий соискатель должен иметь сертификат о надлежащем поведении в родной стране, который выдают правоохранительные органы. При отсутствии у человека работы в течение трех месяцев Министерство труда отменяет разрешение на работу.

«Если он не трудоустроился, его выпроваживают из страны», — подчеркнула спикер.

В качестве других полезных практик она назвала вовлечение в экономический оборот новых возрастных категорий — молодежь и пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, работу вахтовым методом, послабление миграционной политики, сервисы для молодых мам. По итогам круглого стола Минуллина предложила провести совещание на уровне республики, чтобы обсудить предложения для выхода «системных региональных программных документов».