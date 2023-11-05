Для бойцов СВО в Елабуге начали изготавливать ложки-леденцы для вкусного чая

В Елабуге для участников спецоперации, находящихся на передовой, начали изготавливать ложки-леденцы для вкусного чая. По словам волонтеров из «Планеты добра», вкус у такого леденца, заваренного в кипятке, получается отменный.

Волонтеры в пункте гуманитарной помощи плетут сети, сушат овощи для сухих пайков, изготавливают армейский душ, а также принимают, собирают и отправляют помощь бойцам. Но на этом их работа не останавливается. Активисты постоянно думают о том, как поддержать военнослужащих на фронте. Недавно они начали изготавливать ложки-леденцы.

«Ложки-леденцы для вкусного чая — новинка, мы их еще не отправляли. Однако мы надеемся, что благодаря им наши бойцы почувствуют домашнее тепло и запах родных лугов, ведь достаточно опустить ложку в кипяток или чай, чтобы насладиться горячим душистым напитком», — рассказала волонтер Юлия Аверьянова.

Травы, присутствующие в составе, собраны волонтерами в самой Елабуге и ее окрестностях. Для ароматного угощения мастерицы используют деревянные ложки. На них укладывают малину, чабрец, душицу, клевер, цедру апельсина, черный чай и мед, а затем заливают изомальтом. В отличие от сахара он не так быстро тает и является гипоаллергенным.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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