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Для бойцов из зоны СВО организовали телемост для связи с родными из Татарстана
Специалисты группировки войск «Центр» в зоне СВО организовали телемост для бойцов с их семьями из Татарстана. Видеозапись опубликовало Минобороны России.
«Мероприятие для семей военнослужащих было организовано на базе военного комиссариата региона, а для участников СВО в одном из районов тыловой зоны», – сообщают в оборонном ведомстве.
Военнослужащие смогли поговорить со своими близкими, увидеть своих детей, рассказать о бытовых условиях и получении положенных надбавок и социальных гарантий.
Представитель военного комиссариата Татарстана подчеркнул, что земляки гордятся мужественным решением татарстанцев участвовать в СВО, а семьям военнослужащих будет оказываться вся необходимая помощь.
Отметим, что проведение телемостов из зоны СВО с регионами – регулярное мероприятие военно-политической работы в войсках ЦВО, целью которого ставится поднятие боевого духа военнослужащих путем поддержания постоянной связи с их семьями.
В завершение телемоста перед военнослужащими выступила фронтовая концертная бригада ЦВО, исполнив знаменитую фронтовую песню «Катюша» и шансон-шлягер «Чтобы все были здоровы».
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