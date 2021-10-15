Для бизнесменов Татарстана заработает «Школа предпринимательства»

В Казани с 18 по 22 октября для предпринимателей Татарстана будет организовано бесплатное обучение по расширению или перепрофилированию бизнеса. Тренинг инициирует Фонд поддержки предпринимательства, подведомственный Министерству экономики РТ.

Вести занятия будет сертифицированный тренер Корпорации МСП Михаил Унтура. Он поможет предпринимателям проанализировать бизнес, определить проблемы и найти пути их решения.

Участникам школы расскажут о современных инструментах практического маркетинга для малого и среднего бизнеса, управлении человеческими ресурсами и товарно-материальными запасами, финансовом планировании, калькуляции себестоимости товара / услуги и ведении бухгалтерского учета.

В результате прошедшие обучение предприниматели смогут проанализировать свои направления в бизнесе и разработать план дальнейшего развития. При этом они получат сертификаты о прохождении программы АО «Корпорация МСП».

Тренинг будет проходить в Доме предпринимателя, расположенном по адресу: ул. Петербургская, д. 28. Начало занятий — в 10 часов утра. Регистрация доступна по ссылке — https://fond-podderzhkikazan.timepad.ru/event/1763107/.