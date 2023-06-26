Для бизнеса запустят образовательные программы в области халяль

Роскачество и Российский исламский институт запускают образовательные программы для представителей бизнеса, технологов и иных работников предприятий пищевой промышленности, осуществляющих деятельность в сфере халяль.

Участники курсов освоят и усовершенствуют свои компетенции в сфере теории и практики в области халяль-индустрии, а также ознакомятся с основными положениями ислама в вопросах питания.

Спикерами выступят руководитель Центра компетенций «Халяль» на базе Роскачества Марат Низамов, проректор по учебной работе Казанского исламского университета Рустам Нургалеев, эксперт по исламским вопросам Роскачества Салих Патеев.

По окончании обучения будет выдано удостоверение о повышении квалификации или диплом о прохождении профессиональной подготовки, а также электронное свидетельство Академии Роскачества.

Записаться на курсы можно на сайте Роскачества.