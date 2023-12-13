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Для бизнеса РТ на форуме в Казани организуют встречу со службой поддержки маркетплейсов
В Казани 18 декабря на площадке форума «Мой Бизнес. E-COM» пройдет встреча лидеров российских маркетплейсов с предпринимателями и самозанятыми, во время которой бизнес сможет узнать, как увеличить интернет-продажи в 2024 году. Еще одной «изюминкой» станет организация работы выездных служб техподдержки маркетплейсов, рассказали в пресс-службе бизнес-омбудсмена.
«Количество татарстанских предпринимателей и самозанятых, торгующих на маркетплейсах за последние три года выросло в 174 раза. И все чаще к нам на горячую линию приходят обращения, связанные с просьбой помочь урегулировать спор с тем или иным маркетплейсом. Главная проблема – зачастую предприниматели не могут оперативно получить ответ от служб технической поддержки», – рассказал Уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.
По его словам, было предложено в рамках форума организовать работу выездных бригад – служб техподдержек маркетплейсов, которые смогут на месте выслушать и оперативно решить имеющиеся вопросы.
Форум проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.
Зарегистрироваться представители компаний, зарегистрированных в Татарстане, а также самозанятые могут по ссылке. Участие бесплатное.
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