Для бизнеса и творчества: Президент Татарстана запустил технохаб для IT-специалистов

Сегодня в IT-парке им. Башира Рамеева Президент Татарстана Рустам Минниханов запустил технохаб для IT-специалистов.

Перед официальным открытием технохаба Президент республики осмотрел занятый программистами пятый этаж технопарка. На пути он встретил IT-специалистов из Новосибирска, Самары, Белгорода и Башкирии. «Вам все нравится?» – поинтересовался Рустам Минниханов, на что программисты ответили положительно.

Видео с телеграм-канала Президента РТ.

«Недавно мы открыли первый в России центр исламского банкинга. Сейчас мы находимся на прекрасной площадке в IT-парке им. Башира Рамеева, который недавно был построен. Я уверен, что здесь будут созданы все условия для хорошей работы. Мы искренне рады и поздравляем с этим событием», – сказал на торжественном запуске технохаба Рустам Минниханов.

Как рассказал региональный директор, руководитель IT-хаба в Казани Андрей Власов, очень важным является создание условий для комфортной работы IT-специалистов. «Мы показали [Президенту Татарстана] наше рабочее пространство, где сотрудники могут работать в смешанном режиме. Здесь все оснащено по последнему слову техники. Также есть зоны для индивидуальной работы и отдыха для творческого размышления. Чтобы выполнять сложные и амбициозные задачи, нужно вдохновение, которое не всегда есть на удаленке», – сказал он.

По его словам, площадка IT-парка была выбрана не случайно – в технопарке имеется необходимое техническое оснащение. «Здесь есть передовые оснащения с точки зрения сетевой инфраструктуры, которая была установлена по программе импортозамещения. Также наше «ядро» – серверная не имеет доступа к инфраструктуре IT-парка. По всем требованиям кибербезопасности данные наших разработчиков защищены. Здесь офис высокого стандарта», – отметил он.

Власов уточнил, что в Казани открылся второй офис технопарка. Первый ранее был запущен в Екатеринбурге. «У нас офис с региональной поправкой. При входе видны нотки татарской культуры», – сказал он.

В будущем, по данным Власова, технохаб планирует арендовать и четвертый этаж IT-парка, который также будет вмещать порядка 300 сотрудников. Всего здесь смогут работать около 600 cпециалистов.

«Теперь мы будем нанимать сотрудников по всему региону. Технохаб будет объединять сотрудников, поэтому IT-компетенции будут расти не только в Казани, но и во всем Татарстане. Мы где-то через год планируем арендовать и четвертый этаж. Площадь у них идентичная, а у нас планы – не останавливаться на достигнутом», – заключил Власов.

В технохабе будут трудиться разработчики, тестировщики, аналитики, специалисты по сопровождению информационных систем, дата-сайентисты, эксперты по кибербезопасности и другие специалисты.