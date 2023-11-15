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Для библиотек Татарстана поставят журналы и газеты на 8,5 млн рублей
Почти 8,5 млн рублей потратят на годовую подписку печатных изданий для муниципальных библиотек Татарстана. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
В списке изданий – 24 наименования, включая газеты «Ватаным Татарстан» и «Республика Татарстан», журналы «Идел – Идель» на татарском и русском языках, «Сөембикә», «Салават купере», «Ялкын», «Чаян» и др.
Газеты и еженедельные издания должны доставляться в библиотеки в день выхода, а журналы – не позднее, чем на следующий день после доставки в Казань.
Договор будет подписан на весь 2024 год. Заказчиком выступает Национальная библиотека Республики Татарстан.
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