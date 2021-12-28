Для безопасности на железной дороге в РТ в праздники введут режим повышенной готовности

В Татарстане для обеспечения безопасной работы железной дороги в период новогодних праздников, с 8 часов утра 30 декабря до 8 часов утра 9 января, планируется установить режим функционирования «Повышенная готовность». Об этом стало известно сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«На сегодня вся техника, которая расчищает железнодорожные пути, в полной готовности. Будет организовано круглосуточное дежурство командного состава по утвержденным графикам и с принятием дополнительных мер», — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

Для очистки от снега путей Горьковской железной дороги в Татарстане подготовлены 14 единиц специализированной техники, в том числе семь снегоочистительных машин, три пневмоочистительные машины, три снегоочистителя и один сгрут-снегоочиститель.

На всех предприятиях Волго-Камского региона Куйбышевской железной дороги подготовлен запас топливных ресурсов, угля и смазочных материалов, запасных частей и оборудования для локомотивов, подвижного состава и другой техники. Проверена работа устройств механизированной очистки стрелочных переводов, подготовлены 22 единицы снегоуборочной техники.