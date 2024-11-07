Для автодорог Татарстана заготовлено 516 тыс. тонн песко-соляной смеси

Для содержания федеральных и региональных автодорог в зимний период в Татарстане заготовлено 516 тыс. тонн песко-соляной смеси. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.

«На региональных дорогах потребуется 363 тыс. тонн песчано-соляной смеси, на федеральных — 153 тыс. тонн. Материалы заготовлены в полном объеме. Для содержания трассы М12 в Татарстане заготовлено около 10 тыс. тонн песко-соляной смеси и четыре тонны реагентов», — рассказал представитель Миндортранса.

На уборке дорог от снега будет задействовано более 1109 единиц техники, в том числе около 300 комбинированных дорожных машин. «Проверка техники проведена», — подчеркнул Чукин.

По его словам, на федеральных дорогах функционируют 44 комплекса метеостанций, на опорной сети региональных дорог — 39. Они помогают контролировать состояние автодорог и метеообстановку.

Замминистра добавил, что дополнительно были определены 897 участков региональных дорог, на которых установили дорожные знаки «Скользкая дорога». «Это участки со сложным рельефом, снегозаносимые, подверженные образованию гололеда», — уточнил он.