Для аттракционов в Парке культуры и отдыха Челнов внедрят новый уровень защиты

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Аттракционы в «Парке культуры и отдыха» в поселке ГЭС Набережных Челнах запустят 26 апреля. Сейчас здесь проходят последние приготовления к новому сезону. В частности, в парке обновят аттракцион «Орбита».

В настоящее время идет демонтаж старого и монтаж нового редизайна. По словам директора Парка культуры и отдыха Ильи Черкашина, раньше у аттракциона была двойная защита. При этом посетители, не дождавшись сигнала контролера, могли отцепляться от аттракциона сами. Сейчас здесь внедрен новый уровень защиты от несчастных случаев — самому отцепить ремень не получится.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Кроме того, Черкашин анонсировал, что в ближайшее время появится новый аттракцион. В среду, 24 апреля, уже стартовал аукцион на его закупку. Известно, что он будет называться «Чайная церемония».

«Это будет аттракцион на замену новому аттракциону, который мы закупили в прошлом году. Там были кое-какие проблемы именно с монтажом, было много недочетов по аттракциону. Поэтому его просто-напросто нельзя было эксплуатировать. Надеемся, что к июню мы уже смонтируем и запустим новый аттракцион, который будет радовать людей», — отметил руководитель парка.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

В настоящее время в Набережных Челнах 57 аттракционов. И них 22 находятся в парке на ГЭСе, 35 — в новой части города. Перед запуском все аттракционы проходят тщательную проверку.

«Основную проверку аттракционы уже прошли, остается финальная — это проверка с утяжелителями, на работоспособность. Мы ее будем проводить завтра. Пока у нас все без нареканий, без крупных поломок», — сообщил Черкашин.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Кроме обновления самих аттракционов, без внимания не оставили и территорию парка. Здесь провели субботник, покрасили бордюры, постригли кустарники и заменили скамейки. Свои двери парк культуры и отдыха откроет уже 26 апреля.