Минсельхозпрод РТ подготовил для аграриев видеоуроки по ведению сельского хозяйства

Для аграриев Татарстана подготовили видеоуроки по ведению сельского хозяйства. Бесплатные онлайн-трансляции организованы на платформе «Свое фермерство», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Для участия необходимо зайти на платформу, подключиться и слушать в формате 24/7 то, что интересно по аграрному направлению. Фермеры могут принять участие в образовательных вебинарах и ознакомиться с новинками сельхозтехники», – отметили в министерстве.

Кроме того, они могут стать участниками онлайн-экскурсии на производство или лабораторных испытаний современных биопрепаратов.

Видеоуроки проводят преподаватели научно-исследовательских институтов АПК и представители крупных предприятий по производству сельхозтехники и оборудования.