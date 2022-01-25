Для аэропорта Казани разработают проект нового почтово-грузового склада

По мастер-плану развития аэропорта «Казань» до 2050 года будет разработан проект нового почтово-грузового склада. Об этом сообщил на заседании коллегии Миндортранса РТ генеральный директор аэропорта «Казань» Сергей Романцов.

«Практически завершается работа над мастер-планом развития аэропорта “Казань” до 2050 года совместно с нидерландской компанией NAСО, – рассказал докладчик. – В рамках данного мастер-плана также будет разработан проект нового почтово-грузового склада».

По словам Романцова, готовый мастер-план позволит начать работу по подготовке необходимой документации и определению этапов проектирования нового терминала и расширения аэропорта.

«Это позволит увеличить пропускную способность аэропорта и привлечь новых пассажиров, расширить маршрутную сеть. В ближайшее время будем готовы вынести проект на рассмотрение Президента Татарстана», – подчеркнул он.

Гендиректор аэропорта отметил, что продолжается работа по повышению качества обслуживания пассажиров. Он уточнил, что принято решение о замене действующей багажной карусели на новую с более современными характеристиками и большей производительностью.

Кроме того, для более комфортного ожидания вылета пассажиров в международном секторе терминала 1А будет проведена перепланировка помещений, что позволит увеличить площадь зала ожидания.