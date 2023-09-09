Для абитуриентов Татарстана заработал электронный навигатор будущих профессий

Навигатор по научным специальностям начал свою работу на сайте Десятилетия науки и технологий наука.рф. Задача навигатора – помочь абитуриентам и всем интересующимся узнать о научных специализациях, чтобы в дальнейшем связать жизнь с наукой.

В навигаторе представлена информация о направлениях подготовки и специальностях бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры около 500 вузов по всей России. Будущие студенты могут выбирать интересующее направление, регион, специализацию и узнать, в каких вузах можно освоить выбранное направление.

Для удобства пользователей все научные специальности на сайте разделены на восемь областей знаний: «Математические и естественные науки», «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Здравоохранение и медицинские науки», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», «Образование и педагогические науки», «Гуманитарные науки», «Науки об обществе» и «Искусство и культура». Интересующее направление для обучения можно выбрать в любом регионе страны.

«Навигатор собрал всю самую актуальную информацию о специальностях из различных областей знаний, а также перечень лучших университетов России, чтобы еще больше абитуриентов могли узнать о современных направлениях и возможностях построить успешную и увлекательную карьеру в науке», – отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Навигатор по научным специальностям запущен по национальному проекту «Наука и университеты». Нацпроект направлен на привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлеченности профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной сфере, а также формирование у граждан страны полного представления о прорывных достижениях российской науки при взаимодействии государства, научного сообщества и бизнеса.

Национальные проекты реализуются в стране по инициативе Президента РФ Владимира Путина.



