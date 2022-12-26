Для абитуриентов КНИТУ-КАИ в 2023 году открываются новые возможности

Представляем обзор олимпиад и проектов КНИТУ-КАИ, которые помогут абитуриентам получить дополнительные баллы и льготы при поступлении в 2023 году.

Для удобства школьников в университете составлен график олимпиад и университетских проектов, которые пройдут в следующем году.

Старт «Кибер школы КАИ 3.0» запланирован уже на конец января 2023 года. Она успела зарекомендовать себя у учащихся школ, ведь здесь можно получить новые знания — как от самого вуза, так и многочисленных индустриальных партнеров университета. Всё это совершенно бесплатно. В этом году темами «Кибер школы» определены: авиастроение, приборостроение и информационные технологии.

Новости онлайн-школы можно отследить на странице: https://abiturientu.kai.ru/online-lekcii-i-vebinary.

КНИТУ-КАИ является организатором, соорганизатором и площадкой сразу для 13 олимпиад! Они подразделяются на три основных уровня в зависимости от сложности заданий, количества участников и порядка проведения (онлайн или офлайн).

Абитуриенты 2023 года могут внести в свой календарь следующие даты:

в декабре 2022 года еще можно успеть на отборочный интернет-тур Олимпиады «Звезда»;

до 10 января олимпиада «Саммат» проводит отборочный интернет-тур, а 16 января в КАИ стартует зимняя смена «Заочной школы» для одаренных детей — подготовка к олимпиадам из перечня Российского совета олимпиад школьников (РСОШ);

1 февраля завершится отборочный интернет-тур «Олимпиады имени авиастроителя В. А. Окулова», а до 24 февраля можно пройти отборочный интернет-тур олимпиады школьников «Гранит науки».

Во второй месяц года вуз также организует Всероссийскую онлайн-олимпиаду школьников Wings for life.

Конкурс научно-исследовательских, творческих работ молодежи в области электроники, программирования, телекоммуникаций «Радист-2023» стартует в феврале.

Все новости и даты проведения олимпиад необходимо отслеживать на сайте вуза: https://abiturientu.kai.ru/olimpiady1.

Победителям «Кибер-школы КАИ 3.0» и Олимпиады имени авиастроителя В. А. Окулова предусмотрены не только дополнительные баллы при поступлении, но и ценные призы от КНИТУ-КАИ.

Обращаем внимание, что победа или призовые позиции во Всероссийской олимпиаде школьников, а также олимпиадах из перечня РСОШ дают возможность поступать без вступительных испытаний в разные университеты России.

Реклама. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева — КАИ» (КНИТУ-КАИ).