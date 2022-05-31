Для 97-летнего ветерана из Кощакова организовали концерт под открытым небом

Участник Великой Отечественной войны Павел Корчагин из села Кощаково Пестречинского района отпраздновал 97-й день рождения. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе муниципалитета.

В этот день именинника посетили глава района Ильхам Кашапов, начальник отдела социальной защиты района Дарья Юматова, глава сельского поселения Зубейда Саттарова и коллектив местного Дома культуры, юнармейцы. Гости тепло поздравили ветерана и устроили для него концерт под открытым небом.

«Павел Семенович, примите наши самые искренние поздравления по случаю вашего дня рождения. На вашу долю выпало немало тяжких испытаний. Вместе с миллионами наших сограждан вы пережили Великую Отечественную войну и послевоенное время, внося свой вклад в Победу и восстановление разрушенной страны. Примите слова благодарности за ваш героизм, подвиг и бессмертный труд», — сказал глава района, обращаясь к имениннику.

«Уважаемый Павел Семенович! Большая творческая семья Кощаковского Дома культуры поздравляет вас с днем рождения. Желает вам мирного неба, счастья и, конечно же, здоровья», — произнесла директор ДК Людмила Александрова.

Павел Корчагин был самым старшим в семье. Узнав о гибели отца под Ржевом, решил, что пойдет воевать. В январе 1943 года его мобилизовали, определив в учебный артиллерийский полк.

В июне 1944 года Павел Корчагин принял участие в операции «Багратион», когда за два месяца была освобождена вся Белоруссия. Он был ранен в одном из боев и комиссован в 1944 году.

Сейчас ветеран живет один. У него есть хобби — он играет на аккордеоне. Играть на этом музыкальном инструменте Павел Корчагин научился уже после войны, брал уроки.

Ветеран награжден медалью «За отвагу», орденом Великой Отечественной войны и юбилейными медалями.