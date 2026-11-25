При выборе работы жители Татарстана ставят на первое место уровень зарплаты (86%), однако личностные качества руководителя занимают уверенное второе место (74%). Стабильность компании важна для 63% опрошенных, тогда как известность бренда волнует лишь 2% респондентов. Таковы результаты опроса hh.ru, проведенного среди жителей республики.

Аналитики выяснили, что соискатели оценивают не только уровень дохода, но и понятные обязанности (49%), возможности обучения (48%) и гибкий график (44%). При этом хорошие отношения с руководителем оказались важны для всех возрастных групп: от молодежи 18–24 лет (77%) до кандидатов старше 55 лет (70%).

Различия есть и между профессиями. Для сотрудников логистики и закупок важнее всего стабильность бизнеса (76%), а для творческих профессий – интересные задачи (52%).

«Зарплата по-прежнему остается главным критерием, но данные показывают, насколько важен для людей будущий руководитель. Именно от него зависит, как будут устроены рабочие процессы, насколько понятными окажутся задачи и как будет соблюдаться договоренность», – отметила директор по исследованиям в компании Мария Игнатова.

Она добавила, что для малого бизнеса это открывает дополнительные возможности: чтобы привлечь специалистов, не обязательно обладать известным брендом, достаточно предлагать понятные правила работы, открытый диалог с руководством и возможности развития.