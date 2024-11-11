Для 600 татарстанских школьников организовали бесплатные бизнес-тренинги

Минэкономики РТ и Минобрнауки РТ, при поддержке Центра «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» организовали трехдневные бизнес-семинары в рамках республиканского проекта «Школьный бизнес-старт».

Во втором этапе проекта «Бизнес – проектирование» приняло участие 600 учеников из крупных городов и отдаленных районов республики. Целью мероприятия стало развитие практических навыков предпринимательства у школьников, а также помощь в формировании идей для стартапов, которые могут быть реализованы в условиях современного рынка.

Как сообщают организаторы проекта, основными локациями для проведения семинаров были выбраны Казань, Елабуга и Бугульма, а также Молодежный центр «Волга». Всего в практическом туре приняло участие 60 школьных компаний из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Зеленодольского, Пестречинского, Елабужского, Менделеевского, Альметьевского, Бугульминского, Сармановского, Заинского, Кукморского, Кайбицкого, Тетюшского, Спасского, Чистопольского, Мензелинского, Алькеевского и Буинского районов.

На семинарах действующие бизнес-тренеры и предприниматели-практики делились своим опытом и проводили мастер-классы. Участники имели возможность не только услышать теоретические основы, но и применить полученные знания на практике, разработав собственные проекты. Каждая команда работала над уникальными идеями, среди которых изготовление различной сувенирной продукции, в том числе из дерева, домашнего декора, бижутерии, авторские текстильные товары, мини-пекарня, полезные фитодобавки в чай, мыло ручной работы, интеллектуальный и компьютерный клуб и др.

«Особое внимание уделялось аспектам командной работы и креативного мышления. Кроме того, участники семинаров имели возможность пообщаться с успешными предпринимателями и задать им вопросы о трудностях и успехах на пути к бизнесу. Каждый наставник делился своими личными кейсами, подчеркивая, что путь к успеху часто не бывает простым, но упорство и креативность могут привести к значительным достижениям», - рассказала заместитель первый министра экономики Татарстана Наталья Кондратова.

В конце семинаров участники представили свои проекты перед жюри, состоящим из опытных предпринимателей. Более того, каждая команда получила возможность представить свои проекты не только жюри, но и своим сверстникам, что способствовало обмену идеями и созданию новых связей.

Уже в декабре месяце все команды смогут представить свою продукцию и услуги на ежегодной благотворительной ярмарке.

В 2025 году проект «Школьный бизнес-старт» продолжит свою работу в формате чемпионата бизнес-кейсов. Финальный слет школьных бизнес-компаний планируется провести весной 2025 года. Итогом всего обучающего процесса станет награждение команд-победителей. Главная награда – поездка в Москву.

фото: организаторы проекта