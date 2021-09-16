Для 5 тыс. жителей села Малая Шильна Тукаевского района построили ФАП

В селе Малая Шильна Тукаевского района Татарстана открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики.

Фото: «Тукаевская ЦРБ»

Площадь модульной постройки 83,3 квадратных метра, ФАП оборудован современным медицинским оснащением.

«В селе Малая Шильна проживают более пяти тысяч человек, прикрепленное население к ЦРБ составляет – 1600 челеловек. Расстояние от села до Тукаевской ЦРБ составляет 25 км. Малошильнинскому населению теперь будет оказываться медицинская помощь в отдельном специализированном здании», – отметили в Минздраве РТ.

До постройки нового здания медицинская помощь оказывалась в здании 1976 года.

Фото: «Тукаевская ЦРБ»

Фельдшерско-акушерский пункт построили по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения, предусмотренный национальным проектом «Здравоохранение».

ФАП торжественно открыли руководитель Управления здравоохранения Набережных Челнов Александр Николаев, глава Тукаевского муниципального района Фаил Камаев, главный врач Тукаевской ЦРБ Галим Сабирзянов.