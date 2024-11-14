Для 200 татарстанских школьников провели фестиваль профессий

Фото: пресс-служба Всероссийского профориентационного проекта «Билет в будущее»

В технологическом лицее «Алгоритм» Пестречинского района прошел фестиваль профессий. Благодаря ему попробовать себя в разных областях смогли 200 школьников. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского профориентационного проекта «Билет в будущее», в рамках которого было организовано мероприятие.

Учащихся ожидали профессиональные пробы и мастер-классы по разным направлениям: учитель начальных классов, биологии, электромонтажник по освещению и осветительным сетям, визажист, кондитер, бухгалтер, парикмахер, туризм, психология, лечебное дело и другие. Ребята смогли лучше познакомиться с этими профессиями, а также попробовать решить простые действия в рамках этих специальностей.

Так, 9-класснице Виолетте Кустовской понравилась профессиональная проба «Визажист». «На практике нам показали, как правильно накладывать макияж, при этом выглядеть естественно и быть в тренде», — поделилась участница.

Учащийся 9-го класса Арслан Зарипов отметил профессиональную пробу от энергетического колледжа. Ребятам в том числе показали ряд нехитрых манипуляций с проводкой, благодаря которым можно включить лампочку.

«Интересное и познавательное мероприятие, где можно попробовать себя в любой профессии, применить не на теории, но и на практике эту роль», — сказал школьник.

«Профориентационнные мероприятия — это замечательная возможность для обучающихся, которая позволяет им выстроить карьерную траекторию и определиться с выбором будущей профессии» — отметила руководитель ЦОПП Наталья Королёва.

Проект «Билет в будущее» является частью национального проекта «Образование». Он помогает школьникам сориентироваться в многообразии профессий и понять, какие нужны компетенции для той или иной специальности.