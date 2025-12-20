Длинный оплачиваемый отпуск: кому положен в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Согласно Трудовому кодексу, работники имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск, который в большинстве случаев составляет 28 дней. Но некоторые категории работников имеют право взять отпуск на более длительный срок. Подробнее об этом – в материале «Татар-информа».

Кому положен удлиненный отпуск

Право на отпуск увеличенной продолжительности имеют следующие категории работников:

- лица с инвалидностью — не менее 30 календарных дней;

- государственные гражданские служащие — 30 дней;

- работники прокуратуры и Следственного комитета — от 30 до 45 дней и более;

- специалисты профессиональных аварийно-спасательных подразделений — от 30 до 40 суток;

- сотрудники младше 18 лет — 31 календарный день;

- научные работники государственных учреждений — от 36 до 48 дней;

- педагогические работники — от 42 до 56 дней;

- военнослужащие — до 60 суток, в зависимости от стажа, условий и места прохождения службы.

Кто может рассчитывать на дополнительный оплачиваемый отпуск

Помимо основного отпуска, дополнительные дни отдыха с оплатой предоставляются тем, кто трудится:

- в режиме ненормированного рабочего времени;

- во вредной или опасной производственной среде;

- в сфере профессионального спорта (спортсмены и тренеры);

- в качестве врача общей практики или медицинской сестры при стаже более трех лет.