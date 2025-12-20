Длинный оплачиваемый отпуск: кому положен в Татарстане
Согласно Трудовому кодексу, работники имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск, который в большинстве случаев составляет 28 дней. Но некоторые категории работников имеют право взять отпуск на более длительный срок. Подробнее об этом – в материале «Татар-информа».
Кому положен удлиненный отпуск
Право на отпуск увеличенной продолжительности имеют следующие категории работников:
- лица с инвалидностью — не менее 30 календарных дней;
- государственные гражданские служащие — 30 дней;
- работники прокуратуры и Следственного комитета — от 30 до 45 дней и более;
- специалисты профессиональных аварийно-спасательных подразделений — от 30 до 40 суток;
- сотрудники младше 18 лет — 31 календарный день;
- научные работники государственных учреждений — от 36 до 48 дней;
- педагогические работники — от 42 до 56 дней;
- военнослужащие — до 60 суток, в зависимости от стажа, условий и места прохождения службы.
Кто может рассчитывать на дополнительный оплачиваемый отпуск
Помимо основного отпуска, дополнительные дни отдыха с оплатой предоставляются тем, кто трудится:
- в режиме ненормированного рабочего времени;
- во вредной или опасной производственной среде;
- в сфере профессионального спорта (спортсмены и тренеры);
- в качестве врача общей практики или медицинской сестры при стаже более трех лет.