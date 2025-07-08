Длинный и размеренный сезон. Главное для «Ак Барса» и «Нефтехимика» в календаре КХЛ

КХЛ представила календарь на сезон 2025/2026. Оказалось, что это будет самый размеренный чемпионат в истории. У татарстанских команд, «Ак Барса» и «Нефтехимика» свои «сюрпризы». Казанцы будут входить в сезон сразу с стресс-теста пятью матчами с топами, нижнекамцы завершат сезон восемью гостевыми матчами. Подробнее - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

КХЛ становится еще менее интенсивным и это хорошо

Прошлый чемпионат стал первым, проведенном по новой «растянутой» формуле. Регулярка впервые прошла не в шесть, а семь месяцев за счет того, что КХЛ вышла из-под юрисдикции IIHF и больше не видит необходимости завершать сезон за месяц до чемпионата мира. Тем более, что никто на эти чемпионаты российскую сборную не зовет.

Однако, в этом году КХЛ пошла дальше, и сделала чемпионат еще более «плавным». В среднем каждый день будет проходить 4,11 игры, а это минимальное значение за всю историю КХЛ. И это хорошо. У команд будут даже не двухдневные, а порой трёх- и четырехдневные паузы. Как минимум, ссылку на усталость от плотного календаря уже точно никто не воспримет серьезно. Для хоккеистов созданы все условия, чтобы они успевали полноценно восстановиться после выездов, побыть дома с семьями и спокойно приступить к играм домашней серии.

Удалось это достичь благодаря тому, что, во-первых, КХЛ решила впервые не останавливать чемпионат во время Олимпийских игр – логика та же, что и с чемпионатом мира. Во-вторых, сократилось количество команд с 23-х до 22-х, что позволило высвободить свободные дни для команд. В-третьих, календарь чемпионата стал еще более растянутый хронологически. Те же 68 игр для каждой из команд будет распределены на 182 дня (регулярка пройдет с 5 сентября по 20 марта. На секундочку, это второй по длине календарь в истории лиги.

До первой паузы на Кубок Первого канала команды будут играть 94 дня подряд. Сама пауза продлится с 8 по 15 декабря. Новогодний перерыв составит всего три дня — с 31 декабря по 2 января. Последний перерыв связан с проведением Недели звёзд хоккея — с 6 по 9 февраля 2026 года.

Формат розыгрыша Кубка Гагарина же в Континентальной лиге решили не менять, даже с учётом сокращения участников лиги. Ни сокращения плей-офф до четырех команд от конференции, ни отказ от перекрестного плей-офф.

Жесткий старт, дальневосточный январский выезд. Какие тяготы ждут «Ак Барс»

«Ак Барсу» предстоит серьезный стресс-тест уже с самого начала. Уже в сентябре команде Анвара Гатиятулина предстоит дважды сразиться с магнитогорским «Металлургом» - в стартовой игре на выезде, 6 сентября. А также дома 14 сентября. Между этими играми казанцев проэкзаменует «Авангард» на своем льду (8 сентября) и екатеринбургский «Автомобилист» в первой казанской игре сезона (10 сентября). А после домашнего матча с «Нефтехимиком», казанцы примут «Салават Юлаев» в первом дерби сезона.

Пожалуй, этот пятиматчевый жесткий вход в сезон вполне может дать ответы, на что может рассчитывать в сезоне казанский «Ак Барс». Провальный старт вполне может задать настроение на весь сезон. Выбираться из психологической ямы всегда непросто. Взять хотя бы последние полтора сезона Анвара Гатиятулина у руля «Трактора». Челябинцы обладали отличным составом, однако никак не могли преодолеть внутренний кризис творчества и идей. В итоге сначала не попали в плей-офф. Продолжился кризис и на следующий сезон, а Гатиятулин был отправлен в отставку уже в октябре.

Фото: скриншот с официального сайта КХЛ

«Зеленых дерби» вновь будет шесть. Первое состоится уже 19 сентября в Казани. Далее – два матча в Уфе (14 октября и 5 декабря). Шестнадцатого декабря «Ак Барс» и «Салават Юлаев» вновь сыграют уже в Казани. 20-го декабря – в Уфе. А 28 января команды сразятся в заключительной игре в Уфе.

О равномерности такого «зеленого календаря» говорить, конечно не приходится. Мало того, что количество дерби и без того доведено до фарса – за шесть игр нерв противостояния размывается. Но на этот раз «Ак Барс» и «Салават Юлаев» сыграют сразу три игры за один только месяц – декабрь. Учитывая, что Уфа в предстоящем сезоне вряд ли будет претендовать на серьезную конкуренцию с топами Востока, необходимость в таком количестве этих противостояний вызывает еще больше сомнений.

Дальневосточный выезд Ак Барса пройдет на самом экваторе регулярного чемпионата — с 15 по 21 января. Пожалуй, это самый оптимальный вариант. Команда уже вкатится в сезон, наберет форму. А после сложнейшего выезда сезона будет еще более двух месяцев на выправление ситуации, если это понадобится.

«Нефтехимик»: шесть татарстанских дерби и «хардовое» окончание сезона

Другая татарстанская команда, «Нефтехимик» тоже будет вкатываться не то, чтобы плавно. Но зато дома. После стартовой игры крепкой «Северсталью» команду Игоря Гришина проэкзаменует сначала финалист Кубка Гагарина прошлого сезона, челябинский «Трактор». Дальше в Нижнекамск приедет набирающее вес с каждым новым сезоном минское «Динамо». После чего нижнекамцам предстоит пройти экзамен уже победителем Кубка Гагарина – 2025, ярославским «Локомотивом».

Опасность войти в сезон неудачно у «волков» серьезная, поэтому цепляться за очки с «Северсталью» и «Динамо» будет сверхважно.

Из интересного: в предстоящем сезоне «Нефтехимик» и «Ак Барс» разыграют сразу шесть татарстанских дерби – 17 сентября в Казани, 10 и 21 ноября дома, 7 декабря также в Нижнекамске, и два матча в январе – 13 и 31 числа, оба в Казани.

В конце ноября и начале декабря нижнекамская команда проведет восьмиматчевую домашнюю серию: С «Ак Барсом», «Салаватом Юлаевым», «Авангардом», «Куньлунем» в ноябре. И С «Магниткой», «Ак Барсом», «Торпедо» и «Авангардом» - в декабре.

Фото: официальный сайт КХЛ / khl.ru

Сверхсложным для команды Игоря Гришина будет завершающий отрезок в марте. Татарстанская команда сыграет сразу 8 игр из девяти в гостях. Причем начинаться март будет сложнейшим четырехматчевым выездом на на Дальний Восток. Впрочем, «Нефтехимику» не привыкать проводить игры на Дальнем Востоке на финише чемпионата. Только за последние пять сезоном нижнекамцы трижды играли в Хабаровске и Владивостоке в последний месяц регулярки.