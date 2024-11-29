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Культура 29 ноября 2024 18:11

ДК Кукморского района РТ занял 3 место в финале премии в области событийного туризма

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ДК Кукморского района РТ занял 3 место в финале премии в области событийного туризма
Фото: © Руслан Гильмутдинов

Кукморский Районный дом культуры занял 3 место в финале XIII Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Мероприятие прошло в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба Дома культуры, в финале поучаствовали 348 проектов, которые представили 57 регионов России.

Кукморский ДК представил проект под названием «Всероссийский фестиваль-ярмарка народного творчества "Кукморские валенки"». Он занял 3 место в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства» среди городов с населением до 100 тыс. человек.

#туризм #премия #дом культуры #Татарстан
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