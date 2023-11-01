ДК «Горького» в Альметьевске трансформируют под молодежный центр «Фабрика»

В здании бывшего ДК Горького в Альметьевске ведутся работы по реконструкции здания — совсем скоро объект превратится в новый молодежный центр «Фабрика». На сегодняшний день работы завершены на 75%.

Глава района Тимур Нагуманов посетил место стройки. Он подчеркнул, что необходимо максимально эффективно задействовать каждый квадратный метр.

«Объект обещает стать очень интересным, содержательным. Несмотря на небольшую площадь, мы стараемся задействовать и использовать с максимальной эффективностью каждый квадратный метр», — обозначил он.

Ядром здания станет большой зал широкого назначения Blackbox. Это многофункциональный зал для проведения концертов, корпоративных мероприятий, мастер-классов, тимбилдингов, тренингов и семинаров, презентаций, переговоров, конференций.

Креативная лаборатория будет включать швейную мастерскую, оснащенную качественным оборудованием для современного производства и реализации креативных творческих продуктов.

Также здесь появится два помещения для киберспортсменов — это пространства, оснащенные современными компьютерами, для индивидуальных или командных состязаний на виртуальной арене при помощи специальных девайсов.

Помимо этого, в «Фабрике» разместится мини-типография и несколько студий: театральная, гончарного мастерства, звукозаписи, хореографическая, художественная.

Проект реализуется благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова и выигранному гранту по программе «Регион для молодых» федерального проекта «Молодежь России» национального проекта «Образование». Стоимость строительно-монтажных работ составит 141,8 млн рублей.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента Владимира Путина.