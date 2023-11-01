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ДК «Горького» в Альметьевске трансформируют под молодежный центр «Фабрика»
В здании бывшего ДК Горького в Альметьевске ведутся работы по реконструкции здания — совсем скоро объект превратится в новый молодежный центр «Фабрика». На сегодняшний день работы завершены на 75%.
Глава района Тимур Нагуманов посетил место стройки. Он подчеркнул, что необходимо максимально эффективно задействовать каждый квадратный метр.
«Объект обещает стать очень интересным, содержательным. Несмотря на небольшую площадь, мы стараемся задействовать и использовать с максимальной эффективностью каждый квадратный метр», — обозначил он.
Ядром здания станет большой зал широкого назначения Blackbox. Это многофункциональный зал для проведения концертов, корпоративных мероприятий, мастер-классов, тимбилдингов, тренингов и семинаров, презентаций, переговоров, конференций.
Креативная лаборатория будет включать швейную мастерскую, оснащенную качественным оборудованием для современного производства и реализации креативных творческих продуктов.
Также здесь появится два помещения для киберспортсменов — это пространства, оснащенные современными компьютерами, для индивидуальных или командных состязаний на виртуальной арене при помощи специальных девайсов.
Помимо этого, в «Фабрике» разместится мини-типография и несколько студий: театральная, гончарного мастерства, звукозаписи, хореографическая, художественная.
Проект реализуется благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова и выигранному гранту по программе «Регион для молодых» федерального проекта «Молодежь России» национального проекта «Образование». Стоимость строительно-монтажных работ составит 141,8 млн рублей.
Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента Владимира Путина.
Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.
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