Дизельное топливо в Татарстане за прошедшую неделю подешевело

За прошедшую неделю, с 10 по 17 октября, дизельное топливо в Татарстане подешевело на 2 копейки за литр – до 52,8 рубля, следует из данных Татарстанстата. Цены на бензин всех марок за это же время остались неизменными: АИ-92 стоит 45,94 рубля за литр, АИ-95 – 49,41 рубля за литр, а стоимость АИ-98 осталась на уровне 60,76 рубля за литр.

Отметим, что цены на бензин АИ-92 и АИ-95 ниже на 4 и 10 копеек за литр соответственно, чем в конце декабря прошлого года, а стоимость АИ-98 на 2,86 рубля за литр дороже. Дизельное топливо с конца прошлого года подорожало на 1,91 рубля.