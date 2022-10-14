Дизельное топливо в Татарстане снова подорожало

За прошедшую неделю с 3 по 10 октября в Татарстане наблюдается рост цен на дизельное топливо, следует из данных Татарстанстата.

Так, цена одного литра «дизеля» за указанный срок увеличилась на 5 копеек – с 52,77 до 52,82 рублей.

Бензин марки АИ-92, наоборот, подешевел на 1 копейку за литр. Теперь его стоимость составляет 45,94 рубля за один литр. Цены на АИ-95 и АИ-98 остались на прежнем уровне – 49,41 и 60,76 рубля за литр соответственно.

Отметим, что стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-95 немного ниже, чем была в начале этого года. Так, в январе АИ-92 стоил 45,98 рубля за литр, а АИ-95 – 49,51 рубля за один литр.