Дизайнерские валенки в Америку и Европу: как татарстанцы осваивают маркетплейсы

Количество татарстанских предпринимателей, продающих товары на маркетплейсах, за 8 месяцев текущего года выросло в 4 раза. Сегодня на электронных площадках продукцию реализуют более полумиллиона российских бизнесменов, в том числе свыше 13 тыс. предпринимателей из Татарстана. Об удачных кейсах выхода на маркетплейсы – в материале ИА «Татар-информ».

На электронных площадках продукцию реализуют более 13 тыс. предпринимателей из Татарстана

Скриншот видео ЦЭТ «Маркетплейс.Легко»

«За маркетплейсами будущее»

Валенки со стразами, бусами, помпонами – эксклюзивные модели и демократичные экземпляры на любой вкус и кошелек предлагает российским и зарубежным покупателям татарстанский предприниматель Алмаз Габидуллин. Он называет себя пионером на республиканском рынке маркетплейсов и отмечает, что сегодня на российских и зарубежных интернет-площадках продается до 90% производимой его предприятием продукции.

«Когда мы только начинали работать, продажи происходили через наш сайт и соцсети и составляли 2,5 тыс. пар в год. Свой первый заказ на маркетплейсе я разместил в 2019 году. Сегодня мы работаем на Wildberries, Ozon, KazanExpress, Яндекс.Маркет, а также AliExpress, Ebay и Amazon. А объем продаваемой на интернет-площадках продукции доходит до 15 тыс. пар в год», – отметил в беседе с «Татар-информом» Алмаз Габидуллин.

Алмаз Габидуллин называет себя пионером на республиканском рынке маркетплейсов Фото: president.tatarstan.ru

По его словам, ценители войлочных тапочек и модельных валенок нашлись по всему миру – от Европы до Америки и Израиля. Покупатели есть даже на Мальте, где мраморные полы и постоянно работающие кондиционеры сделали их весьма востребованным продуктом.

«За маркетплейсами будущее, я понял это в 2019 году во время одной из поездок в США, после чего и начал через них работать. Думаю, сейчас многие представители бизнеса к этому приходят, особенно учитывая различные ограничения из-за Covid-19», – резюмировал предприниматель.

Успешные кейсы выхода на маркетплейс

О положительном опыте работы на маркетплейсах ИА «Татар-информ» рассказали и другие предприниматели республики. Так, начинающая бизнес-леди Чулпан Мугинова свое первое дело по закупке обуви у оптовых продавцов и розничной продаже ее на интернет-площадках начала три месяца назад и уже полностью вернула стартовые затраты.

«Когда я решила заняться предпринимательской деятельностью, искала наиболее выгодную на сегодняшний день бизнес-модель. Таким образом, пришла к электронным площадкам и обратилась в «Маркетплейс.Легко». Могу сказать, что это было верное решение. На начальном этапе я вложила очень крупную сумму и не только полностью ее вернула, но и вышла в прибыль. Пока я торгую только на Wildberries, есть идеи по выходу на Ozon», – сказала Мугинова.

Владелец магазина по продаже оборудования и аксессуаров для бассейнов Евгений Муратов рассказал агентству, что недостатка в клиентах не испытывал и имел достаточно большую базу постоянных покупателей. Осваивать интернет-торговлю он начал, чтобы идти в ногу со временем, и оценивает новый опыт как весьма перспективный.

По информации Центра электронной торговли «Маркетплейс.Легко», за 8 месяцев 2021 года оборот татарстанских предпринимателей на маркетплейсах составил 18 млрд рублей Фото: president.tatarstan.ru

«Весной мы узнали о Центре электронной торговли (ЦЭТ) «Маркетплейс.Легко» и с их помощью начали продажи на Ozon, причем первые продажи состоялись уже на следующий день после размещения товаров на сайте. Сейчас в среднем через маркетплейс к нам приходит по 17 заказов в день, хотим начать продавать на Wildberries и AliExpress», – отметил предприниматель.

Эльдар Зиганшин реализует на маркетплейсах мусульманскую одежду. «В прошлом году мы столкнулись с ограничениями пандемии, закрылось несколько наших розничных магазинов и возникла потребность в розничных каналах продаж. Прошли обучение и с подачи ЦЭТ «Маркетплейс.Легко» сейчас продаем свою одежду на Ozon и Wildberries. Ежемесячные продажи через маркетплейсы за несколько месяцев превысили 1,5 млн рублей. Аудитория здесь широкая, не только Татарстан, но и вся страна. Плюс экономия на логистике, менеджменте, складах и рекламе», – пояснил Зиганшин.

Удачным опытом с корреспондентом ИА «Татар-информ» поделился и предприниматель Булат Шайдуллин. Его товар – экологичные бамбуковые зубные щетки и ватные палочки также нашли своего покупателя в интернете.

«Обратился в ЦЭТ, получил полную поддержку, в том числе с проработкой карточки товара, получением качественных его фотографий. Теперь торгуем на Ozon, Wildberries и KazanExpress. Раньше онлайн-продажи были для меня хобби, а теперь есть реальная перспектива перейти из малого бизнеса в средний», – уточнил бизнесмен.

Стабильные перспективы в нестабильное время

По информации Центра электронной торговли «Маркетплейс.Легко», за 8 месяцев 2021 года оборот татарстанских предпринимателей на маркетплейсах составил 18 млрд рублей. В 2020 году эта цифра составила 3,5 млрд за весь год. Доля татарстанских селлеров по количеству и товарообороту в Приволжском федеральном округе составляет около 20%, на них приходится почти четверть всех отправлений в ПФО. Только в России 57 млн человек приобретают товары в интернете, и каждый год этот рынок растет на 10 млн человек.

Как отметила исполнительный директор ЦЭТ Инесса Яруллина, в условиях локдауна электронные площадки позволили сохранить бизнес предпринимателям, которые освоили интернет-торговлю.

«Те, кто вышел на просторы интернета, смогли не только сохранить производства и рабочие места, но и увеличить обороты», – подчеркнула она.

По словам Яруллиной, с введением QR-кодов интерес предпринимателей к интернет-торговле резко возрос. За несколько дней действия новых правил число бизнесменов, зарегистрировавшихся на второй бесплатный марафон по выходу на маркетплейсы, выросло с 300 до 1 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что «Осенний марафон маркетплейсов» продлится до 7 ноября 2021 года. В течение нескольких недель эксперты будут учить предпринимателей процессам работы маркетплейса Ozon с полным погружением. Также участники смогут пройти курс по выходу на Wildberries и KazanExpress. Первый 30-дневный марафон от ЦЭТ «Маркетплейс.Легко» прошел в апреле этого года – тогда более 300 татарстанских предпринимателей начали успешные продажи на маркетплейсах.

C введением QR-кодов интерес предпринимателей к интернет-торговле резко возрос Фото: president.tatarstan.ru

«Маркетплейс.Легко»

Получить бесплатную услугу по продвижению маркетплейсов не составит труда, сообщила ИА «Татар-информ» исполнительный директор ЦЭТ «Маркетплейс.Легко» Инесса Яруллина. Предпринимателю нужно обратиться в Фонд поддержки предпринимателей республики, заполнить анкету и собрать небольшой пакет документов:

Для ИП: копия паспорта, ИНН, ОГРН

Для ООО: ИНН, ОГРН, устав компании, приказ о назначении директора

Самозанятым необходимо будет представить только копию паспорта и ИНН. И помнить, что они могут продавать только продукцию собственного производства.

Далее его будет вести «Маркетплейс.Легко». Бизнесмена проконсультируют по оптимальным для него маркетплейсам, помогут пройти регистрацию и модерацию, оцифруют товары и помогут с первыми продажами.

Видео предоставлено ЦЭТ «Маркетплейс.Легко»