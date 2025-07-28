Дизайнеров приглашают создавать проекты для регионов в новом сезоне «Дизайн-марафона»

Фото предоставлено организаторами проекта «Дизайн-марафон»

Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» запускает второй сезон проекта «Дизайн-марафон». Принять участие смогут как начинающие, так и опытные дизайнеры.

Участников ждет онлайн-обучение, работа над проектами по запросу регионов, а также очный образовательный модуль в Академии творческих индустрий «Меганом» в Крыму. Новый сезон проекта делает акцент на практико-ориентированное обучение и решение реальных задач в области государственного дизайна.

Как напомнил первый проректор Мастерской управления «Сенеж» Сергей Бочаров, пилотный сезон в 2024 году показал высокий интерес дизайнеров к сотрудничеству с государством, а регионов – к внедрению качественных решений в городскую среду и цифровые сервисы. Он отметил, что часть решений уже воплощена в жизнь, а новая программа будет еще более прикладной и профессионально значимой.

В рамках проекта предусмотрен видеокурс из 11 уроков от ведущих экспертов, который поможет участникам разобраться в специфике государственного дизайна. По итогам онлайн-этапа дизайнеры предложат свои решения для реальных задач, поступивших от российских регионов.

Лучшие 100 участников, прошедших отбор, смогут принять участие в очном «Дизайн-интенсиве» в Крыму с 7 по 12 октября. Руководитель Мастерской государственного дизайна Вячеслав Правдзинский подчеркнул, что программа ориентирована на практическую работу с наставниками и решение реальных задач. По его словам, проект не только выявляет талантливых специалистов, но и способствует их профессиональному становлению.

По завершении марафона будет сформирован рейтинг дизайнеров, который станет доступен органам власти и муниципалитетам. Разработанные участниками решения представят региональным партнерам, а самые перспективные порекомендуют к реализации.

Прием заявок открыт с 26 июня и продлится до 10 августа на сайте проекта.