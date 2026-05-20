Дизайнер рассказала, сколько продержится мода на советский винтаж в интерьере

В вопросах интерьерной моды сложно обозначать четкие временные рамки. Об этом заявила дизайнер интерьера, архитектор и владелица студии архитектуры и дизайна MBDS Мария Боровская в разговоре с «Радио 1».

В российских квартирах набирает популярность эстетика советского детства, постепенно вытесняя стерильный минимализм. Люди все чаще специально ищут старые абажуры, винтажную мебель и «бабушкины» ковры, которые снова становятся частью интерьера.

При этом винтажные вещи воспринимаются уже не как пережиток прошлого, а как элемент современного дизайна: потертости на дереве, мелкие дефекты и следы времени становятся частью художественной идеи.

По словам специалиста, интерьер нельзя сравнивать с одеждой, которую легко менять каждый день. Любые изменения в пространстве требуют значительных затрат, поэтому людям важно заранее понимать, насколько им близок выбранный стиль. Она пояснила, что существуют привычные и понятные большинству направления в дизайне, тогда как новые тенденции требуют большей готовности к экспериментам.

Эксперт также обратила внимание, что людям нередко сложно решиться на что-то необычное, хотя желание быть частью модного тренда у многих остается.

Боровская добавила, что прогнозировать продолжительность популярности таких решений непросто, поскольку интерьерная мода доходит до широкой аудитории с некоторым опозданием. При этом, по ее мнению, эстетика советского винтажа может оставаться востребованной еще примерно пять лет.