Дизайнер рассказала, как украсить квартиру на новогодние праздники

Доцент кафедры «Медиа и Дизайн» Московского художественно-промышленного института Наталья Панкова в беседе с RT поделилась рекомендациями по праздничному оформлению жилища к наступающему 2026 году.

Эксперт рассказала, что главным принципом в этом году доложен стать подход «меньше – значит больше». По этой причине Панкова советует ограничиться двумя-тремя ключевыми оттенками, такими как красный, зеленый и золотой или более сдержанной комбинацией белого, бежевого и терракотового. При этом важно, чтобы выбранная цветовая палитра гармонично связывала все детали интерьера, иначе может создаться ощущение беспорядка.

«В тренде – аккуратность и продуманность. Лучше выбрать игрушки для елки в единой цветовой гамме и добавить световые акценты с теплым, а не холодным светом», – отмечает Панкова.

Дизайнер рассказала, что многие предпочитают шары из керамики, стекла или материи, поскольку они воспринимаются дороже, а согласно учению фэншуй, елку рекомендуется размещать в южной части комнаты для активизации огненной энергии.

Для быстрого обновления интерьера эксперт предложила использовать еловые гирлянды. При этом она предостерегла от использования чрезмерного количества сверкающих элементов и одновременного применения всех цветов сразу.

«Если елка сияет так, что видно с улицы, – это перебор. Блеск должен быть акцентом, а не основой», – подытожила Панкова.