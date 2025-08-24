Дизайнер назвала главные ошибки при размещении дивана в доме

Многие владельцы квартир размещают диван там, где находится свободное место, однако такой подход специалисты считают одной из главных ошибок интерьерного дизайна. Арт-директор мебельного бренда «Дятьково Design» Наталья Веденова отметила, что расстановка мебели должна быть тщательно продуманным решением, влияющим на удобство и функциональность пространства. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Диван чаще всего становится центральным элементом комнаты, определяя стиль интерьера – будь то классика, минимализм, скандинавский стиль или лофт. Эксперт подчеркнула, что важно учитывать не только внешний вид мебели, но и ее расположение относительно других предметов.

Она уточнила, что в небольшой гостиной выбор мест для дивана ограничен. Если поставить мебель слишком близко друг к другу, пространство будет выглядеть перегруженным. Оптимальным расстоянием между диваном и другими предметами интерьера Веденова назвала не менее 60 см.

Диван у входной двери или рядом с выходом на балкон, по ее словам, также создает неудобства, так как зрительно уменьшает помещение и мешает свободному перемещению.

Особо спорным дизайнер считает размещение дивана у окна: высокая спинка блокирует естественный свет, а доступ к окну становится затрудненным. Кроме того, близость к батарее нарушает циркуляцию воздуха и ускоряет износ обивки.

Веденова посоветовала в таких случаях выбирать модели с низкой спинкой или угловые варианты с оттоманкой, а также оставлять между стеной и диваном зазор не менее 15 см, чтобы обеспечить свободное движение теплого воздуха.

Говоря о спальне, эксперт отметила, что размещение дивана вдоль длинной стены визуально еще больше сужает помещение. Она рекомендовала попробовать диагональную расстановку или разделение пространства на зоны с помощью кресла и стеллажа.

По словам Веденовой, неудачным решением также является размещение дивана рядом с рабочим столом – лучше поставить его ближе ко входу, чтобы сохранить баланс между рабочей и жилой зонами.

Дизайнер добавила, что еще одной частой ошибкой становится установка дивана вплотную между шкафами или комодами. Такое расположение создает ощущение замкнутости, хотя визуально может казаться уютным. Она рекомендовала избегать массивных модульных и островных конструкций, которые ограничивают передвижение, и выбирать компактные прямые модели.

При этом размер дивана, подчеркнула эксперт, не должен превышать пятой части площади комнаты.