Дизайнер Мельникова показала рендеры фургона Lada B-Van

Фото: Autonews.ru

Дизайнер Анастасия Мельникова показала, как может выглядеть фургон Lada B-Van, взяв за основу кадры прототипа, ранее продемонстрированного президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает Autonews.ru.

По просьбе издания выпускница РГХПУ им. Строганова по дизайну транспортных средств Анастасия Мельникова представила на рендерах возможный облик фургона Lada B-Van, анонсированного АвтоВАЗом к 2027 году.

Фото: Autonews

О грядущем появлении автомобиля заявил глава АвтоВАЗа Максим Соколов в прошлом году. Позднее перспективные разработки, среди которых была и новая Lada B-Van, продемонстрировали президенту России Владимиру Путину в ходе его визита на завод.

По словам Соколова, автомобиль должен появиться в 2027 году, общий объем финансирования составит 20 млрд руб. При этом фургон не заменит популярную модель Lada Largus в продуктовой линейке, а дополнит ее.

Фото: Autonews

Ожидается, что новинке достанутся пяти- и семиместная конфигурации салона. Однако детали проекта и сроки премьеры пока засекречены. На соответствующий запрос bplfybz в пресс-службе АвтоВАЗа заявили, что не комментируют продуктовые планы компании.