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Дизайнер из Парижа: Восхищаюсь культурой мусульманских стран, рада быть в России
Показ коллекций в направлении modest fashion (благопристойная мода) в «Корстоне» открыла дизайнер из Парижа Dalinda Ghoul (Далинда Гуль). Мероприятие прошло в рамках XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».
«Я приехала в Россию, чтобы представить свою коллекцию для мусульманских женщин. Я восхищаюсь культурой мусульманских стран. Очень рада, что приехала в Россию. Живу в Европе, безмерно горжусь тем, что являюсь мусульманкой», — рассказала она журналистам.
«Эта моя коллекция особенна тем, что здесь находит отражение мода всех арабских стран, мусульманского мира. В этой коллекции вы можете прочувствовать европейскую простоту и восточную элегантность», — представила свои работы Далинда Гуль.
Modest fashion с английского переводится как «скромная мода», «благопристойная мода». В последние годы это направление вызывает интерес не только в мусульманских странах, но и в мире, становится серьезным бизнес-направлением.
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