Дизайнер из Парижа: Восхищаюсь культурой мусульманских стран, рада быть в России

Далинда Гуль

Фото: © Юлай Низаев / «Татар-информ»

Показ коллекций в направлении modest fashion (благопристойная мода) в «Корстоне» открыла дизайнер из Парижа Dalinda Ghoul (Далинда Гуль). Мероприятие прошло в рамках XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

«Я приехала в Россию, чтобы представить свою коллекцию для мусульманских женщин. Я восхищаюсь культурой мусульманских стран. Очень рада, что приехала в Россию. Живу в Европе, безмерно горжусь тем, что являюсь мусульманкой», — рассказала она журналистам.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Эта моя коллекция особенна тем, что здесь находит отражение мода всех арабских стран, мусульманского мира. В этой коллекции вы можете прочувствовать европейскую простоту и восточную элегантность», — представила свои работы Далинда Гуль.

Modest fashion с английского переводится как «скромная мода», «благопристойная мода». В последние годы это направление вызывает интерес не только в мусульманских странах, но и в мире, становится серьезным бизнес-направлением.