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Общество 5 октября 2026 08:29

Дизайнер из Набережных Челнов представила коллекцию на Московской неделе моды

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Дизайнер из Набережных Челнов Регина Муратова представила коллекцию весна-лето 2027 «Цветение лотоса» в рамках Московской недели моды. Показ прошел на ВДНХ.

Для Регины Муратовой это первый опыт участия в Московской неделе моды. По словам дизайнера, участие в этом проекте было ее целью, к которой она шла несколько лет.

В коллекцию «Цветение лотоса» вошли женские образы, в которых акцент сделан на женственности, пластике и естественной красоте. Помимо одежды, дизайнер представила женские сумки собственного производства.

Основу цветовой гаммы составили глубокие шоколадные и оливковые оттенки. В отдельных образах использованы нежные розовые акценты. В коллекции также сочетаются разные фактуры – кожа, кружево и другие материалы.

«Цветение лотоса» стало первой коллекцией Регины Муратовой, представленной в рамках федерального проекта. Участие дизайнера из Набережных Челнов в Московской неделе моды позволило представить коллекцию аудитории одного из крупнейших модных мероприятий России.

Выход коллекции состоялся в год 400-летия Набережных Челнов.

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#Набережные Челны
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