«Дизайн и качество»: чем жилой комплекс «Палитра» от #Cуварстроит порадует новых жильцов

Фото: © Салават Камалетдинов

В жилом комплексе «Палитра», который входит в микрорайон комплексной застройки «Волжские просторы» застройщика #Суварстроит, завершается заселение двух последних домов. Для будущих жильцов компания приготовила эксклюзивный подарок — стильный дизайн-проект квартиры.

«Наша компания является лидером по темпам строительства, потому что мы сотрудничаем с российскими поставщиками, а это позволяет нам своевременно вводить дома в эксплуатацию. На сегодня в жилом комплексе „Палитра” сданы четыре дома, в двух из которых квартиры полностью распроданы. В оставшихся двух домах остаются свободными лишь несколько квартир. Жилой комплекс „Палитра” — это сочетание стильного дизайна, качественных строительных материалов, а также хорошей транспортной и социальной доступности, именно поэтому его выбирают семьи с детьми», — заметил генеральный директор УК «Суварстроит» Руслан Нурмухаметов.

Фото: © Салават Камалетдинов

Он подчеркнул, что в шаговой доступности от жилого комплекса находится детский сад на 220 мест, а также многофункциональный лицей №186 с физико-математическим и гуманитарным уклонами, предлагающий второй иностранный язык на выбор и оснащенный собственным бассейном.

В перспективе во дворе жилого комплекса планируется строительство новых школ и детских садов. Кроме того, изюминкой этого и соседнего жилого комплекса «Сказочный лес», также принадлежащего #Суварстроит, станет парк, который объединит два жилых массива. Стоимость квартир начинается от 6,6 млн рублей. Купить жилье можно по семейной ипотеке, ипотеке для IT-специалистов, а также по госпрограмме.

«Мы готовы предложить варианты ипотеки от 2% с нашими ключевыми партнерами. Эта программа предоставляется по семейной ипотеке и является отличным подспорьем вторичному рынку. Оформить квартиру по госпрограммам можно благодаря тому, что эти дома уже сданы, а квартиры продаются от застройщика», — рассказал руководитель отдела работе с партнёрами #Суварстроит Марсель Абдулхаев.

Фото: © Салават Камалетдинов

В домах жилого комплекса «Палитра» используется монолитный каркас, вентилируемый фасад, а стены выполнены из керамических блоков Porotherm. Цветовая палитра — трендовые естественные цвета природного камня и дерева. Входные группы отельного типа — самораспахивающиеся при приближении человека, тройная система очистки обуви у входа в подъезд, колясочная (она же велосипедная) и лаундж-зоны на первом этаже. А также санузел, в котором после прогулки можно помыть лапы питомцам.

Недавний новосел Ильнур Фасхутдинов приобрел квартиру в ЖК «Палитра» еще на этапе строительства.

«Мне нравится, что всё здесь современно и красиво Мне действительно нравится здесь: всё выполнено красиво и в современном стиле. Гости, приезжая сюда, восхищаются подъездом. Один ребенок даже сказал: „Мама, это как в отеле”. Здесь и цена привлекательная, и местоположение удобное. И в сторону Советского района, и в центр доехать быстро — одинаковое расстояние», — поделился впечатлениями от проживания в ЖК «Палитра» Ильнур.

Фото: © Салават Камалетдинов

#Суварстроит предусмотрел для жильцов «Палитры» подземную парковку. Паркинг можно приобрести напрямую от застройщика. Цены стартуют от 800 тыс. рублей.

«Программа приобретения парковочных мест сейчас особенно выгодна, учитывая, что ставки по ипотеке на них достигают 17-18%. В рамках нашего предложения вы заключаете договор напрямую, без участия банка, внося 50% суммы единовременно и погашая оставшуюся часть в течение пяти лет. В этом случае ежемесячный платеж будет составлять всего 6700 рублей», — отметил руководитель отдела по работе с партнерами #Суварстроит Марсель Абдулхаев.

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