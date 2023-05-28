Дивные горы, могучий Енисей, причудливые столбы: 15 причин поехать на отдых в Красноярск

Тур выходного дня

Красноярский край – второй по величине регион России. Он протянулся на 3 тыс. километров: от мыса Челюскина – крайней точки материковой части страны – до горных районов Южной Сибири. И если север края – это вечная мерзлота, где обитают белые медведи, то на юге выращивают арбузы и виноград. При этом две трети территории занимает непроходимая тайга.

Столица края – Красноярск. Добраться из Казани можно прямыми рейсами авиакомпании Nordwind . Они выполняются по четвергам, субботам и понедельникам на самолете Boeing 737-800. Время в пути составит 3 часа 45 минут. Частота выполнения рейсов позволяет спланировать короткий тур в Красноярск. Расскажем, что можно посмотреть за пару дней.

День первый. Город Красноярск

Перелет из Казани получается ночным. Самолет прибывает в Международный аэропорт Красноярск имени Дмитрия Хворостовского рано утром. Дорога до центра города займет около 40 минут. После небольшого отдыха в гостинице, которых в Красноярске предостаточно, можно отправиться на прогулку по городу.

Красноярск расположился на берегах Енисея, а окружают его сопки и Саяны – сибирские горы. Город был основан в 1628 году и через пять лет отметит свое 400-летие. Из городов-миллионников в России он самый восточный.

В Красноярске широкие проспекты и прямые улицы, как в Петербурге – его планировка и легла в основу современного города. Питерская тематика присутствует и на гербе Красноярска: в его центре лев – символ города на Неве. Правда, в лапах у него серп и лопата, которые говорят о главных занятиях жителей края – земледелии и добыче полезных ископаемых, в том числе золота. А еще здесь множество фонтанов – их около 150. Экс-мэра Красноярска, увлекшегося этой тематикой, – Петра Пимашкова – в народе даже прозвали Фонтанычем.

Начнем с того, что стоит посетить в городе.

1. Часовня Параскевы Пятницы

Небольшой храм – одна из самых узнаваемых достопримечательностей города, ведь она изображена на десятирублевой купюре. Часовня расположена на Караульной горе в парке «Покровский», откуда открывается лучший вид на город с высоты: панорама на центр левобережья, Енисей и скалы правого берега.

2. Николаевская сопка

Здесь так же захватывает дух панорама города, на который можно полюбоваться с высоты более 500 метров. Для этого обустроили стеклянный балкон, будто парящий в воздухе. С вершины виден и Красноярск, и контуры гор Такмак и Ермак, а также бурный Енисей.

Сама сопка – это потухший вулкан. Видно ее почти из любой части Красноярска, ведь здесь установлен самый высокий в России флагшток. Высота мачты, на которой развевается гигантский триколор, еще около 100 метров.

3. Музей-усадьба Василия Сурикова

Художник написал такие монументальные картины, как «Утро стрелецкой казни» (1881), «Боярыня Морозова» (1887) и «Взятие снежного городка» (1891). В музее хранятся письма и фотографии художника, личные вещи. В усадьбе можно познакомиться с традициями казачьего быта.

Фишка музея в проведении ароматических экскурсий – к картинам был специально создан парфюм, вдыхая который, погружаешься в атмосферу полотен, написанных великим живописцем. Запах цветов сопровождает портрет дочери художника, которая сидит за столом с букетом пионов, соленого бриза – «Крымский пейзаж», пожухлой травы – портрет крестьянки у стога сена.

4. Исторический квартал

В Красноярске много старинных домов с резными ставнями, но одна улица – Горького – выделяется особо. Здесь друг за другом расположился целый десяток нарядных деревянных домов.

Проект реконструкции называют уникальным – здания разбирали по бревнышку, исследовали и обрабатывали, чтобы вернуть на место, а если не было возможности сохранить материал – использовали принцип протезирования. То есть здания восстановлены с применением материалов, из которых их и построил купец Созонт Телегин в начале XX века.

Посмотреть на памятники архитектуры XIX века можно на улице Ленина и проспекте Мира в центре города.

5. Памятник Николаю Резанову

Резанов – основатель Российско-американской кампании, руководитель первой русской кругосветной экспедиции. Его имя многим знакомо благодаря рок-опере «Юнона и Авось». В ней рассказывается о любви командора Резанова и Кончиты – дочери коменданта Сан-Франциско.

Площадь, где установлен памятник, – территория бывшего острога, построенного в XVII веке для защиты от набегов монгольских племен. Сам острог не сохранился, а на месте одной из башен сейчас находится Триумфальная арка – исторические ворота города.

6. Мосты

• Вантовый Виноградовский – пешеходный мост, который соединяет район Стрелки (место впадения Качи в Енисей) на левобережье Красноярска и остров Татышев. Здесь красноярцы любят заниматься спортом: проложены беговые и велодорожки, есть волейбольные и баскетбольные площадки, гимнастические комплексы. А еще остров считается «царством» сусликов, которых можно покормить с рук.

• Коммунальный мост связывает левый и правый берега Енисея. Конструкция знакома каждому жителю России, ведь она тоже изображена на 10-рублевой купюре. Ночью мост подсвечивается красными огнями. Здесь же расположена набережная, которая входит в десятку лучших в России.

День второй. Природа Красноярского края

За городом можно ощутить силу и могущество края, причем расположены туристические места в пределах часа езды от города.

7. Смотровая площадка «Царь-рыба»

Находится на вершине Слизневского утеса на высоте около 300 метров. «Ах!» – вздохнет турист, впервые увидев под собой могучий Енисей в обрамлении Восточных Саян. Название «Царь-рыба» площадка получила из-за скульптуры осетра – героя одноименной повести Виктора Астафьева. У подножия утеса расположено родное село писателя – Овсянка. В дом, где он жил, можно заглянуть по дороге.

8. Набережная города Дивногорска

Населенный пункт появился в период создания Красноярской ГЭС, в нем жили строители. С набережной можно полюбоваться на величественные скалы на противоположном берегу, или Дивные горы. Можно спуститься и помочить ручки в холодных водах Енисея.

9. Красноярская ГЭС

Входит в десятку крупнейших гидроэлектростанций мира и занимает второе место в России после Саяно-Шушенской, расположенной выше по течению. Ее мощность – 6000 МВт. «Первый бетон» в станционную часть плотины уложил космонавт Юрий Гагарин. В эксплуатацию сооружение ввели в 1972 году. И это тоже один из символов банкноты номиналом 10 рублей.

Здесь можно посмотреть не только на плотину высотой 124 метра, но и на единственный в стране судоподъемник. Он перемещает суда с Енисея в водохранилище. То есть как лифт поднимает корабли массой до 1,5 тыс. тонн на высоту, равную примерно 40-этажному небоскребу.

10. Красноярское море

Водохранилище перед плотиной гидроэлектростанции местные называют именно морем. Здесь вблизи залива Шумиха можно отдохнуть в экопарке «Адмирал». Море красивое, но холодное, и если хочется искупаться, то стоит поплавать в теплом бассейне туристического комплекса «Адмирал». А можно отправиться в путешествие на яхте по морю. В парке большой набор развлечений как для компаний, так и для тех, кто хочет провести время наедине.

11. Парк отдыха SkyCamp

Подойдет любителям активного отдыха. Это единственный веревочный парк в Сибири под открытым небом. Он находится в хвойном лесу на берегу реки Мана. Здесь есть веревочные трассы разного уровня, скалодром. Эмоциями можно зарядиться на троллее (зиплайне) над Маной. Высота аттракциона сравнима с 9-этажным домом, скорость движения – около 60 км/ч.

12. Фан-парк «Бобровый лог»

Всего в 20 минутах от центра Красноярска находится горнолыжный курорт, где в 2019 году проводилась зимняя Универсиада. Но парк круглогодичный. Если зимой гостей ждут снежные трассы, рассчитанные на различный уровень подготовки, то летом – аттракционы, бассейн под открытым небом, трассы для скоростного спуска на горном велосипеде и хайкинга (ходьбы).

Необычным развлечением станет поездка на родельбане – это смесь бобслея и американских горок. Трасса самая длинная в России и вторая в мире, ее протяжность – 3,4 километра. Во время спуска тележки развивают скорость до 45 км/ч. Наивысший вираж трасса делает на точке обзорного вида на Красноярск и заповедник «Столбы».

13. Национальный парк «Красноярские Столбы»

Особо охраняемая природная территория России – гордость Красноярска. Парк расположен на северо-западных отрогах Восточных Саян. Главная достопримечательность – около 200 сиенитовых скал, которые приняли облик великанов с очертаниями людей, животных и мифологических существ. Можно разглядеть «Слоника», «Воробушков», скалы «Дед», «Львиные ворота». «Перья» – это визитная карточка самого Красноярска.

Выделяется скала Такмак, которая хорошо видна даже из города. Большинство скал доступны для восхождения, а с их вершин открывается потрясающий вид на зеленое море тайги. Общая протяженность троп в туристической зоне – около 70 километров.

14. Лестница на Торгашинский хребет

Самая длинная в России. Чтобы попасть на вершину хребта, придется преодолеть 1683 ступени. Правда, подъем комфортный: ступени чередуются с площадками для отдыха. На хребте множество туристических троп, скал и пещер. С наступлением темноты лестница напоминает лежащего дракона – такой эффект создается за счет ночной подсветки.

Фото: visitsiberia.info

15. Гастрономическая столица Сибири

Высокая конкуренция привела к тому, что кухня в кафе и ресторанах в Красноярске сравнима с лучшими заведениями Москвы.

• Ресторан авторской кухни Fresco придерживается философии «когда еда – это искусство». В меню ресторана много местных продуктов, в приготовлении используются сезонные травы, овощи и ягоды. Побалуйте свои вкусовые рецепторы тартаром из говядины с икрой хариуса, луковым супом с камчатским крабом или каре ягненка с перечным демигласом,

• Ресторан «Тунгуска» предлагает авторский взгляд на традиционные для красноярцев блюда. По сути они открыли современную сибирскую кухню. Здесь можно отведать рыбу из местных рек: хариуса, нельму, чира, омуля. Необычное угощение для туристов – строганина. Нарезанную стружкой сырую замороженную рыбу подают на ледяном камне. Отведать стоит нежнейшую оленину или косулю.

• Бар «Булгаков» специализируется на еде комфорт-фуд – понятной обычному человеку, а не только гурманам. Особенность заведения в авторских коктейлях – для этого создана специальная лаборатория. Среди них есть, например, «Шариков в Шанхае» или «Конец Троцкого». Коктейль «Грязная тряпка» не найти в меню, но это наиболее популярный и часто заказываемый напиток.

Невероятная Енисейская Сибирь

Запланировать отдых можно как на пару дней, так и отправиться в длительное путешествие по Красноярскому краю. Ведь это не только его столица и окрестности. Это плато Путорана на северо-западе края со столовыми горами – край тысячи озер и водопадов. Это Тунгусский заповедник, где более 100 лет назад взорвался космический объект, вошедший в историю под названием «Тунгусский метеорит». Это природный парк «Ергаки» с живописными пиками Западного Саяна, озерами и речками и многое другое.

«Красноярский край – это сибирские просторы, горы, могучий Енисей. Это и нерукотворные красоты, и рукотворные, такие как Красноярская ГЭС. Красноярск – это гастрономическая столица Сибири. Кроме того, у нас живут замечательные люди. Запланируйте как можно больше дней на Красноярск, здесь есть чем заняться и на что посмотреть, вдохните атмосферу края», – советует гид-переводчик Инна Чопчиц.

Подробнее узнать о достопримечательностях региона можно на сайте Туристского информационного центра Красноярского края. Воодушевитесь красотами, запланируйте путешествие и познакомьтесь с невероятной Енисейской Сибирью.

Фотографии Елены Рощупкиной / «Татар-информ»

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