Дивизион Тарасова стал обладателем бронзовых медалей Матча Звезд КХЛ

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Дивизион Тарасова во главе с наставником Игорем Никитиным удостоился бронзовых медалей в игре за третье место на Матче Звезд КХЛ.

Со счетом 13:12 (по булл.) был повержен дивизион Харламова. Победная реализованная попытка на счету нападающего Руслана Исхакова.

Отметим, что за дивизион Тарасова выступает экс-форвард «Ак Барса» Вадим Шипачев.

Представители казанской команды Дмитрий Яшкин и Никита Лямкин приняли участие за дивизион Харламова.