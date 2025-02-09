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На главную ТИ-Спорт 9 февраля 2025 15:42

Дивизион Чернышева стал победителем в финале Матча Звезд КХЛ

Дивизион Чернышева победил в финале Матча Звезд КХЛ дивизион Боброва со счетом 9:8.

За дивизион Боброва заброшенным шайбами отметились Иван Морозов (дубль), Дмитрий Бучельников, Павел Порядин (дубль), Иван Демидов и Тимур Хафизов. В составе дивизиона Чернышева голы забили Даниил Гутик, Тревор Мерфи (хет-трик), Максим Филимонов, Александр Хмелевски, Наиль Якупов, Алекс Гальченюк и Сергей Широков.

Победитель турнира получил денежное вознаграждение – 5 млн рублей.

#кхл #спорт
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