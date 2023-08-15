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Экономика 15 августа 2023 17:57

Дивиденды «Татнефти» за I полугодие могут превысить 27 рублей за акцию

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Дивидендные выплаты «Татнефти» за первое полугодие могут составить 27,54 рубля за акцию. Такие цифры со ссылкой на рекомендации совета директоров приводит ТАСС.

Вопрос будет решаться на внеочередном собрании акционеров, которое запланировано на 21 сентября. Лиц, которые смогут претендовать на получение выплат, установят в октябре этого года.

#татнефть #дивиденды
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