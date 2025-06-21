Дивидендная политика НКНХ отражает фазу масштабного инвестиционного цикла – эксперты

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

«Дивидендная политика "Нижнекамскнефтехима" отражает фазу инвестиционного цикла, в котором находится предприятие. Эту фазу можно охарактеризовать как период расширения и роста бизнеса, масштабирования действующего производства в сложных макроэкономических условиях. Текущий уровень дивидендных выплат позволяет поддерживать финансовую устойчивость компании в период активных инвестиций», – отметил экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

В ходе общего собрания акционеров генеральный директор НКНХ Марат Фаляхов отметил, что за последние три года объем инвестиций составил 150 млрд рублей. Это втрое выше, чем за период 2018-2020 годов.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

На предприятии реализуются самые масштабные проекты со времен СССР. В декабре 2023 года были запущены новые мощности по выпуску галобутиловых каучуков (ГБК). В декабре 2024 года завершено строительство олефинового комплекса ЭП-600, который вдвое увеличит производства этилена на НКНХ — проект завершен без поддержки лицензиаров и изготовителей оборудования. В этом году на территории предприятия планируется завершить реализацию проекта производства гексена, который применяется при производстве премиального полиэтилена. В 2028 году будет завершено строительство «стирольной цепочки». Эти проекты позволят с запасом обеспечить потребности российской промышленности в полистироле, сложных марках полиэтилена и АБС-пластике. Это также повысит объемы выпускаемой продукции, и обеспечит рост бюджетных отчислений и выплаты дивидендов.

Отметим, что возможность выплаты дивидендов на уровне 15% от чистой прибыли была установлена до вхождения НКНХ в состав СИБУРа – бывшие акционеры учитывали возможное расширение производства на НКНХ, предполагающее существенные инвестиции.