Диверсант поджег подстанцию в Чебоксарах и получил 13,5 лет строгача

Вынесен приговор по уголовному делу о диверсии в Чебоксарах. Виновным признан 22-летний местный житель. Его также признали виновным в покушении на диверсию, сообщает Прокуратура Чувашской Республики.

Как следует из материалов дела, в октябре 2025 года молодой мужчина, действуя по указке кураторов, поджег трансформаторную подстанцию в Чебоксарах. Ранее он пытался поджечь другую трансформаторную подстанцию, однако его действия заметили очевидцы, злоумышленник скрылся.

Приговором суда парню назначено 13 с половиной лет колонии строгого режима.

«Первые два года наказания осужденный будет отбывать в тюрьме (наиболее строгий вид исправительного учреждения)», – говорится в сообщении надзорного ведомства.