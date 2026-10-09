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Происшествия 9 октября 2026 16:26

Диверсант поджег подстанцию в Чебоксарах и получил 13,5 лет строгача

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Вынесен приговор по уголовному делу о диверсии в Чебоксарах. Виновным признан 22-летний местный житель. Его также признали виновным в покушении на диверсию, сообщает Прокуратура Чувашской Республики.

Как следует из материалов дела, в октябре 2025 года молодой мужчина, действуя по указке кураторов, поджег трансформаторную подстанцию в Чебоксарах. Ранее он пытался поджечь другую трансформаторную подстанцию, однако его действия заметили очевидцы, злоумышленник скрылся.

Приговором суда парню назначено 13 с половиной лет колонии строгого режима.

«Первые два года наказания осужденный будет отбывать в тюрьме (наиболее строгий вид исправительного учреждения)», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

#поджог #колония строгого режима #чувашия #чебоксары
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